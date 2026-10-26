Arrestato Valentino Gionta jr, ecco il bunker dove si nascondeva

Gli investigatori hanno capito che non si era allontanato da Torre Annunziata e hanno concentrato la loto attenzione nei pressi della sua abitazione, distante qualche centinaio di metri da Palazzo Fienga, roccaforte del suo clan, ormai quasi totalmente demolito. Al bunker si accedeva dal bagno: bastava solo premere il pulsante di un telecomando e si apriva una porta, azionata da un motore elettrico, attraverso la quale si arrivava alla stanza, dotata di letto, televisione, play station e anche di un'uscita di emergenza nel garage. I poliziotti l'hanno individuata e poi hanno costretto il rampollo del clan Gionta a uscire: secondo i test della Polizia di Stato, in circa un minuto, riusciva a nascondersi in quella stanza facendo perdere le tracce.