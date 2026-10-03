L'operazione della digos

Arrestato anarchico, sul telefono istruzioni per preparare ordigni

Accusato anche di lesioni e violenza a pubblico ufficiale per i fatti durante una manifestazione per Cospito"

di Alfredo Macchi
03 Ott 2026 - 13:02
01:26 
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