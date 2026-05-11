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Arezzo, la storia di gatto Saverio: adottato da tutto il paese

L'animale, 19 anni, ha anche un profilo Instagram che conta 33mila follower

di Chiara Ottaviani
11 Mag 2026 - 19:30
01:33 
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