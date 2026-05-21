C'è chi li ama e chi li sopporta

Arenzano, l'altro Comune con i pavoni

Abitano nel parco dove c'è' la sede del comune e forse anche per questo hanno maturato un forte senso civico

di Francesco Mortola
21 Mag 2026 - 19:29
01:33 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
video tg