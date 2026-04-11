Il momento del fermo

Anziani morti in ambulanza, arrestato l'autista della Croce rossa

Una delle vittime morì durante il tragitto tra il reparto di Cardiologia e una clinica riabilitativa

di Rita Ferrari
11 Apr 2026 - 19:22
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E' stato arrestato luca spada, il 27enne ex autista di ambulanza della Croce rossa sospettato dalla procura di Forlì di aver provocato la morte di alcuni anziani durante il trasporto. Ecco il momento del fermo nel video realizzato dal Corriere Romagna. formalmente l'uomo risulta accusato per il decesso di una donna, Deanna Mambelli, di 85 anni che morì durante il tragitto da un reparto di cardiologia - dove era in ripresa - a una clinica per la riabilitazione. 