Anziani morti in ambulanza, arrestato l'autista della Croce rossa
Una delle vittime morì durante il tragitto tra il reparto di Cardiologia e una clinica riabilitativadi Rita Ferrari
E' stato arrestato luca spada, il 27enne ex autista di ambulanza della Croce rossa sospettato dalla procura di Forlì di aver provocato la morte di alcuni anziani durante il trasporto. Ecco il momento del fermo nel video realizzato dal Corriere Romagna. formalmente l'uomo risulta accusato per il decesso di una donna, Deanna Mambelli, di 85 anni che morì durante il tragitto da un reparto di cardiologia - dove era in ripresa - a una clinica per la riabilitazione.