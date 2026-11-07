"Non possiamo parlare di emergenza sociale, ma questi episodi si ripetono e fanno statistica". Antonio Marziale, presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori, commenta così il caso dell'asilo nido di Monza, dove la direttrice è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti sui bambini. Secondo Marziale, le violenze non provocano soltanto conseguenze fisiche, ma possono lasciare traumi profondi nei più piccoli e alimentare la paura tra i genitori. Da qui il richiamo alla prevenzione e alla possibilità di utilizzare le telecamere nelle strutture per l’infanzia: "La tutela del minore deve venire prima delle ipocrisie. Dopo è tardi: il segno rimane".