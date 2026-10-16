Anomalie ai radar in Lombardia, caos voli in tutta Italia

Una riduzione fino al 50% del traffico aereo. Molti i ritardi e le cancellazioni negli scali della Lombardia a causa delle anomalie alla rete dei servizi di gestione dei voli: i radar, quelli che trasmettono alla torre di controllo tutte le indicazioni per garantire la sicurezza degli aerei. A Malpensa ritardi da mezz'ora a oltre due ore, così come a Orio al Serio, dove ai disagi della rete si sono aggiunti quelli legati allo sciopero del personale della compagnia EasyJet. Ripercussioni su molti altri scali italiani, come a Roma e a Catania. A metà pomeriggio si parlava del ritorno alla normalità del 75% dei voli, dato in miglioramento con il passare delle ore. Al momento sono in corso ulteriori verifiche da parte di Enav.