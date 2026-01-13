Logo Tgcom24
L'acquisto di due pizze prima di sparire

Annabella Martinelli, continuano le ricerche della giovane scomparsa a Padova

La 22enne, scomparsa la sera dell'Epifania si era allontanata in bici. Il mezzo, correttamente messo in sicurezza con il lucchetto, è stato trovato dai Vigili del fuoco. Vicino, due cartoni della pizza

di Paolo Brinis
13 Gen 2026 - 12:54
01:26 
