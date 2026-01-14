Annabella Martinelli, aperta un'indagine per sequestro di persona contro ignoti

A otto giorni dalla scomparsa di Annabella Martinelli, la procura di Padova ha aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona. Questa ipotesi di reato permette di continuare le indagini, avere accesso ai tabulati telefonici della giovane, ai dati bancari e informatici. Al momento sono pochi gli indizi su un eventuale coinvolgimento di terze persone. Gli inquirenti continuano a ritenere che Annabella si sia allontanata da casa la sera dell'Epifania, per poi volontariamente far perdere le sue tracce.