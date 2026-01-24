Hanno lasciato un biglietto al secondo figlio

Anguillara, trovati morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno

A dare l'allarme la sorella della donna, preoccupata perché non rispondeva al telefono

di Giangiacomo Mazzucchelli
24 Gen 2026 - 22:57
Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, in provincia di Roma. I corpi sono stati trovati nella loro abitazione alla periferia della cittadina. I due coniugi si sono impiccati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme al medico legale. 

