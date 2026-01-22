Anguillara, Carlomagno non avrebbe detto tutta la verità

La confessione di Claudio Carlomagno, il quarantaquattrenne che ha ucciso la moglie Federica Torzullo seppellendo il cadavere in un terreno vicino alla sua ditta ad Anguillara, non convince del tutto gli inquirenti. "L'ho uccisa perché temevo di perdere mio figlio dopo la separazione", ha detto Carlomagno al gip, rompendo il silenzio, ma i familiari della donna negano questa possibilità. Le indagini dei carabinieri lo avevano messo spalle al muro e alla fine ha confessato. Il delitto, ha raccontato, è avvenuto la mattina del 9 gennaio: si sono svegliati alle 6:30, sarebbe iniziata una discussione sulla separazione e l'uomo l'avrebbe accoltellata nel bagno. Intanto si cerca l'arma del delitto e si cerca anche di capire se l'uomo abbia ricevuto qualche tipo di aiuto.