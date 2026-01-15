Logo Tgcom24
Il Comune di Angone senza medici: "Diamo incentivi a chi verrà a salvare l'ospedale"

Nell'alto Molise l'amministrazione locale"offre affitti, bollette e servizi gratis per attirare i nuovi medici e salvare il Caracciolo

di Ilaria Ippolito
15 Gen 2026 - 13:44
01:30 

Per contrastare la cronica carenza di medici e difendere l'ospedale San Francesco Caracciolo, il piccolo comune di Angone, cittadina in provincia di Isernia in Molise, lancia un pacchetto di incentivi senza precedenti. La giunta ha stanziato quattro mila euro all'anno per l'affitto, il rimborso del 50% delle utenze e una serie di agevolazioni: abbonamento gratuito a teatro, accesso libero a impianti sportivi ed eventi cultuali e parcheggi sulle strisce blu senza pagamento. Una risposta a un'emergenza che va avanti da tempo, tra pensionamenti e nuovi arrivi che non si vedono. 

