Due morti

Andria, ordigno per assaltare Bancomat esplode in una villetta: le immagini

I corpi sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta e poco distante è stata rinvenuta un'auto risultata poi rubata

04 Set 2026 - 16:19
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