TRAGEDIA DI FINE AGOSTO

Andora (Savona), bagnino salva donna in mare poi si tuffa per il marito: morti entrambi

La vittima si chiamava Fabrizio Valente, 62enne molto stimato per il suo lavoro

di Alberto Pastanella
26 Ago 2026 - 13:12
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