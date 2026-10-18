Tra Duomo e via Torino

Ancora saccheggi a Milano, giovanissimi mascherati sfondano vetrine di negozi | Video

In tantissimi, dopo aver spaccato le vetrine di diversi negozi, sono entrati per rubare merce e poi darsela a gambe

18 Ott 2026 - 17:12
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