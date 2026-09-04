Ancora caldo estremo, da nord a sud si moltiplicano le richieste per posticipare il ritorno a scuola
Una condizione climatica anomala che mantiene bollenti anche i mari: i termometri segnano valori fino a 30 gradidi Michela Pagano
Ancora caldo, ancora punte di 38 gradi al sud e di 36 al nord e afa che non lascia tregua. Almeno fino a mercoledì lo scenario non cambierà e le temperature segneranno anche 8 gradi in più rispetto alla media del periodo.
In questo scenario, si preannuncia particolarmente difficile il rientro a scuola per oltre 7 milioni di bambini e ragazzi. Da nord a sud si moltiplicano le richieste di rinvio delle lezioni da parte di presidi, docenti e famiglie.