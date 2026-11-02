DOPO I CROLLI DI GENNAIO E LUGLIO 2022

Ancora aree inagibili nel cimitero di Poggioreale a Napoli

Crepe nelle lapidi e cappelle con le bare ancora aperte (e in bilico)

di Bruna Varriale
02 Nov 2026 - 19:38
01:26 
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