Ancona, uccide la moglie ma non è femminicidio: non c'è discriminazione né prevaricazione

L’omicidio, secondo le ricostruzioni, sarebbe maturato al termine dell'ennesima lite tra i due che, separati da anni, continuavano a convivere. Dopo 5 anni in carcere per spaccio, Sami era tornato a vivere a Loreto nel 2024. Luigia l’aveva riaccolto per evitare che dovesse tornare in Tunisia e, quindi, che ci fosse un distacco traumatico per il loro bambino di 8 anni. Ma la convivenza non era semplice e la donna era stanca, come conferma anche sua madre, che agli inquirenti ha detto: "Non ne poteva più di lui".