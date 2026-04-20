A NUMANA

Ancona, tenta il suicidio da una scogliera: salvato da carabiniere-eroe

Il militare gli si è avvicinato e si è ammanettato a lui: "Se cadi tu, cado anche io con te"

20 Apr 2026 - 16:13
00:13 
videovideo
ancona
carabiniere
salvataggio
video evidenza