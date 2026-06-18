Ancona, paura all'asilo: bambini ustionati durante un esperimento didattico

Momenti di paura alla scuola materna di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno. Due bambini di cinque anni, un maschio e una femmina, sono ricoverati in ospedale ad Ancona dopo essere rimasti gravemente ustionati durante un’attività didattica che prevedeva un esperimento in aula. Una fiammata improvvisa ha spezzato la normalità della giornata scolastica, facendo precipitare insegnanti e alunni in momenti di autentico terrore. I due bambini sono intubati e sedati, ma non sarebbero in pericolo di vita. Il bimbo più grave ha ustioni sul 50% del corpo. I medici stanno facendo tutte le valutazioni necessarie per definire il percorso terapeutico più appropriato.