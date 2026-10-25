Anche la moglie di Youssef Siher indagata per istigazione a delinquere

Anche la moglie di Youssef Siher, Sagia Hammoud, è indagata per istigazione a delinquere. La donna, 32 anni, di origini libanesi, è indagata in concorso con il marito. Secondo gli inquirenti, entrambi sarebbero amministratori delle pagine Instagram e Telegram del movimento che ha organizzato le proteste di piazza della scorsa settimana. Sarebbe stato proprio grazie al cellulare della donna che gli investigatori sono riusciti a rintracciare Siher, che aveva invece il telefono spento e non risultava localizzabile. Frequentatori degli ambienti pro pal e avvistati insieme in diverse manifestazioni pacifiche, facevano della causa palestinese una lotta comune. Un amore suggellato con le nozze lo scorso settembre e il domicilio a Milano nonostante le due residenze distinte: in provincia di Como lei (dove è nata e cresciuta), a Mazzano (nel bresciano) lui.