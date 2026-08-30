come in trentino

Anche in Romagna tutti in coda per il bombolone

Che sia per colazione insieme al cappuccino o come ultimo boccone dopo una serata in discoteca, da queste parti nessuno riesce a resistere."

di Giuseppe Facchini
30 Ago 2026 - 21:29
01:34 
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