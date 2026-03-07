Anche i monaci diventano social

"Una finestra sulla vita della Fraternità Monastica di San Colombano". E' così che si presentano al loro debutto social i cinque monaci del santuario di Nostra Signora della Vittoria di Mignanego (Genova), che in pochi giorni hanno attivato le pagine di Facebook e Instagram oltre all'account su Telegram e al canale YouTube. Tra le attività socializzate le lodi mattutine delle 5.30, che vengono seguite online da più di 3.500 fedeli. In breve, comunque, i religiosi hanno raggiunto quota di oltre 169mila follower.