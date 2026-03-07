Anche i monaci diventano social
Tra le attività socializzate dal santuario di Nostra Signora della Vittoria di"Mignanego (Genova) le lodi mattutine delle 5.30, che vengono"seguite online da più di 3.500 fedelidi Alberto Pastanella
"Una finestra sulla vita della Fraternità Monastica di San Colombano". E' così che si presentano al loro debutto social i cinque monaci del santuario di Nostra Signora della Vittoria di Mignanego (Genova), che in pochi giorni hanno attivato le pagine di Facebook e Instagram oltre all'account su Telegram e al canale YouTube. Tra le attività socializzate le lodi mattutine delle 5.30, che vengono seguite online da più di 3.500 fedeli. In breve, comunque, i religiosi hanno raggiunto quota di oltre 169mila follower.