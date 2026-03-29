Anarchici morti a Roma, la manifestazione: "A Sara e Sandro, con rabbia e amore"

Una provocazione, con la scelta di sfidare il divieto imposto dalla Questura di Roma al raduno anarchico al Parco degli Acquedotti. Era stato indetto per commemorare Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, i due militanti morti proprio qui mentre maneggiavano un ordigno da utilizzare, ipotizza chi indaga, in un attentato. Un altro attacco allo Stato e alle sue regole, interrotto però ancor prima che potesse cominciare. Perché carabinieri e polizia - con l'aiuto dei reparti a cavallo - hanno accerchiato i militanti e li hanno costretti a salire sugli autobus per essere identificati. Novantuno i fermi preventivi emessi sulla base delle nuove regole introdotte dal decreto sicurezza. Sequestrate alcune aste in legno.