Anarchici, assalti contro caserme, commissariati, linee ferroviarie: tutti i precedenti

Distruzione dello stato e del capitale: è lo scopo dichiarato del movimento anarchico da perseguire con ogni mezzo: violenza e armi incluse. Prese di mira caserme, banche, reti ferroviarie, tralicci della telefonia e industria bellica. Alfredo Cospito, Nicola Gaj i personaggi più influenti della federazione anarchica informale, arrestati nel 2016 per l'attentato - 4 anni prima - al manager dell'Ansaldo Roberto Adinolfi ferito davanti alla sua abitazione a Genova. il livello di scontro con lo stato si era alzato gia' nel 2006 quando gli anarchici piazzarono un ordigno davanti alla scuola dei carabinieri di Fossano, cuneo.