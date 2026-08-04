Ambulanza sbaglia indirizzo mentre il paziente ha un infarto: è caos della toponomastica

Un uomo di 75 anni ha avuto un arresto cardiaco e l'ambulanza e l'elisoccorso sono arrivati nel posto sbagliato, ritardando così l'intervento: l'uomo era in piazza Marconi a Quero, e invece i soccorsi sono andati in via Marconi ad Alano di Piave, entrambi i comuni nel Bellunese. La confusione deriva dal fatto che in provincia di Belluno c'è un comune che è nato da poco dall'unione di altri due: è Setteville, che include quelli che prima erano i comuni di Alano di Piave e di Quero Vas; quest'ultimo già di per sé derivava dall’unione in passato di Quero e Vas. I soccorsi alla fine sono arrivati nel posto giusto e l'uomo è stato trasportato in ospedale, dove qualche giorno dopo è morto. Non è ancora chiaro se il ritardo nei soccorsi abbia avuto un ruolo nella morte.