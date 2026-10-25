Oltre 100 detenuti ripuliscono l'Italia con Plastic Free e Seconda Chance

Accanto alle raccolte ambientali, diverse iniziative hanno previsto momenti di socializzazione, pranzi condivisi e attività culturali, favorendo l'incontro tra persone detenute, volontari e realtà del territorio. La partecipazione di istituzioni penitenziarie, amministrazioni locali e associazioni ha consentito di realizzare esperienze di utilità collettiva in contesti differenti, rafforzando la collaborazione tra il mondo del volontariato e quello dell'esecuzione penale. “Il protocollo con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ci permette di dare maggiore continuità a queste esperienze e di coinvolgere progressivamente altri istituti – sottolinea Flavia Filippi, presidente e fondatrice di Seconda Chance – Ogni occasione di partecipazione può aiutare a ricostruire rapporti di fiducia e ad affrontare con maggiore consapevolezza il proprio percorso di reinserimento”.