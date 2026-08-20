Amatrice, a 10 anni dal terremoto due opere pubbliche su tre non sono partite

Ad Amatrice, a dieci anni dal terremoto del 24 agosto 2016 che ha ucciso 239 persone, il centro storico del borgo nel Rietino aspetta ancora di essere ricostruito. Dieci anni di progetti, varianti, lungaggini e burocrazia. Secondo un rapporto di Actonaid, in tutto il territorio del cratere, due opere pubbliche su tre sono ancora bloccate. Ma nel borgo simbolo della tragedia qualcosa si muove. Corso Umberto I, arteria principale del paese e storica via del passeggio, è stato riaperto e quindici gru sono al lavoro nei cantieri. Più di 50 operai al giorno lavorano al nuovo ospedale, che - secondo il primo cittadino - aprirà nel giro di qualche mese. L'obiettivo è ridare una casa agli amatriciani e una nuova vita a un paese che oggi conta 2.123 residenti.