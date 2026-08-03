Amanda Knox debutta con uno spettacolo che ripercorre il delitto di Perugia

"Cartwheel", ossia "capriola", in riferimento a quel gesto che - secondo indiscrezioni dell'epoca, da lei sempre smentite - avrebbe fatto in questura dopo la morte di Meredith Kercher nel 2007. È questo il titolo dello spettacolo di Amanda Knox, una stand-up comedy che ripercorre la sua vicenda nel delitto di Perugia: l'arresto, l'attenzione mediatica, il processo e poi l'assoluzione in via definitiva. Lo spettacolo è incentrato su come l'ex studentessa americana possa spiegare ai suoi figli l'ingiusta detenzione subita in Italia. "Non scherzo sul delitto - afferma - ma sul modo in cui sono stata demonizzata. Credo che Meredith apprezzerebbe - prosegue Knox - era una ragazza raffinata, intelligente e divertente".