Alzano Lombardo, banditi irrompono nell'agriturismo e pestano il proprietario davanti alla famiglia

Notte di terrore in un agriturismo di Alzano Lombardo, sulle colline bergamasche, dove tre banditi incappucciati hanno fatto irruzione sorprendendo nel sonno i proprietari della struttura. I rapinatori, che secondo le vittime parlavano con un marcato accento dell'Est Europa, cercavano una cassaforte che però non c'era. Di fronte alle spiegazioni del titolare, l'uomo è stato picchiato con violenza sotto gli occhi della moglie, mentre le due figlie della coppia continuavano a dormire nella loro stanza.