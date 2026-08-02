chiuso l'unico ambulatorio

Alta Valcamonica senza pediatra: per una visita 40 km di strada

Protesta a Edolo e Ponte di Legno

di Mauro Paloschi
02 Ago 2026 - 19:54
01:27 
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