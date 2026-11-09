Alpinista gravemente ferito dopo una caduta sul Monte Camicia: il salvataggio notturno

Si sono concluse alle ore 2 della notte dell'8-9 novembre le operazioni di soccorso di un alpinista rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta nel Vallone di Vradda, sul monte Camicia (massiccio del Gran Sasso), a circa 2.450 metri di quota. Si tratta di un 30enne residente in provincia di Pesaro e Urbino, che ha riportato un grave trauma alla schiena durante un'attività alpinistica. Sono state attivate le squadre di terra del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) Abruzzo e del Soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf), che hanno raggiunto, a piedi, la zona dell'incidente.