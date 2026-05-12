Alluvione nel Ravennate: gli abitanti non se ne vorrebbero andare, ma...

Case sventrate, automobili distrutte, e lo scheletro di un paese ancora in piedi. Traversara, nel Ravennate, è rimasto fermo al 18 settembre 2024, giorno in cui il fiume Lamone ruppe l’argine e travolse centinaia di case con un’ondata d’acqua e detriti. A giugno dovrebbe partire il cantiere unico per la bonifica dell'area, ma intanto Traversara è ancora una zona rossa. Quello del 2024 non era neanche il primo allarme. C'erano già state due alluvioni nel maggio 2023. Dopo erano stati fatti lavori di ripristino, ma secondo i consulenti della Procura non sarebbero stati realizzati interventi strutturali sufficienti a ridurre il rischio idraulico.