Alluvione di Firenze, dall'archivio di Poste Italiane le immagini del 4 novembre 1966

Dall'archivio di Poste Italiane arriva un video celebrativo per il sessantesimo anniversario dall'alluvione che colpì Firenze. Era il 4 novembre 1966 quando il fiume Arno esondò e, tra i vari danni, provocò anche l'interruzione del servizio postale in oltre 270 uffici. Circa 700 uffici telegrafici rimasero isolari, 210 utente telex furono interrotte e quasi 200mila utenze telefoniche (di cui 135mila solo a Firenze) rimasero fuori uso. Nonostante la devastazione, il personale di Poste Italiane si mobilitò in prima persona al fine di portare beni di conforto e rifornimenti alla popolazione isolata del capoluogo toscano e delle altre province colpite.