Allegria e... fuliggine: in Piemonte il raduno degli spazzacamini

Il cinema ha regalato poesia, leggerezza e "un poco di zucchero" a questo mestiere antico e faticoso grazie all'indimenticabile Bert di Mary Poppins. Gli spazzacamini di tutto il mondo si sono ritrovati in Val Vigezzo, a Santa Maria Maggiore. Un raduno internazionale in questo angolo montano di Piemonte, arrivato alla sua 43esima edizione per celebrare gli spazzacamini, di ieri e di oggi. Fumo nero, volti coperti di fuliggine e tanta allegria: c'è chi concede un autografo, a modo suo, chi dimostra affetto alle fan... lasciando un segno.