Un evento eccezionale

Alle porte di Milano nascono sei cicogne

Dal 2022 gli uccelli "Cico e Cica" vivono a 44 metri d'altezza, nel nido "tecnologico": monitorati via webcam, i volatili ora allevano i loro dolcissimi cuccioli.

02 Giu 2026 - 13:09
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