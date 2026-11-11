Allarmi nelle scuole, Schlein: "Famiglie spaventate, il governo riferisca in aula"
"Dobbiamo assicurare che ci siano dei piani di evacuazione, che ci sia una formazione specifica e il governo deve venire a riferire su cosa sa di queste minacce"
"Chiediamo al governo di riferire su quello che sta accadendo perché c'è preoccupazione per il tipo e la natura di questo attacco che da quanto apprendiamo ha colpito circa 300 istituti scolastici in tutto il paese". "Il governo deve venire a riferire su cosa sa di queste minacce". Queste le parole della segretaria del Pd Elly Schlein in merito agli allarmi bomba che hanno coinvolto tantissimi istituti scolastici del Paese nelle ultime ore.
"Ci preoccupiamo per quelle famiglie che si sono spaventate e anche per chi ha dovuto mollare il lavoro per andare a recuperare i propri figli e organizzarsi in fretta e furia rispetto all'evacuazione. Dobbiamo assicurare che ci siano dei piani di evacuazione rispetto a questi casi, che siano rispettati, che ci sia una formazione specifica", ha aggiunto.