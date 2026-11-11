Allarmi nelle scuole, Schlein: "Famiglie spaventate, il governo riferisca in aula"

"Ci preoccupiamo per quelle famiglie che si sono spaventate e anche per chi ha dovuto mollare il lavoro per andare a recuperare i propri figli e organizzarsi in fretta e furia rispetto all'evacuazione. Dobbiamo assicurare che ci siano dei piani di evacuazione rispetto a questi casi, che siano rispettati, che ci sia una formazione specifica", ha aggiunto.