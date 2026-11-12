Calma, sangue freddo… e Google

Allarmi nelle scuole, così alcuni presidi hanno deciso di non evacuare

Il racconto dei dirigenti scolastici che hanno deciso di non cedere alla mail minatoria e hanno tenuto gli studenti in classe

di Rita Ferrari
12 Nov 2026 - 14:07
01:22 
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È bastata una rapida ricerca su Google e parecchio sangue freddo per decidere di non evacuare. Raccontano così la coraggiosa scelta i presidi d'Italia che hanno ricevuto l'email con l'allarme bomba. Era firmata Mikhail Antropov: il nome se inserito in un qualsiasi motore di ricerca rimandava a un ateneo di Taiwan. Ma non c'era poi alcun collegamento con il finto attentatore che minacciava l'"annientamento di tutti". 

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