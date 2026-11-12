Allarmi nelle scuole, così alcuni presidi hanno deciso di non evacuare

È bastata una rapida ricerca su Google e parecchio sangue freddo per decidere di non evacuare. Raccontano così la coraggiosa scelta i presidi d'Italia che hanno ricevuto l'email con l'allarme bomba. Era firmata Mikhail Antropov: il nome se inserito in un qualsiasi motore di ricerca rimandava a un ateneo di Taiwan. Ma non c'era poi alcun collegamento con il finto attentatore che minacciava l'"annientamento di tutti".