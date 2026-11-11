Allarmi bomba, Pierguido Iezzi a Tgcom24: "Il rischio che possa essere un mitomane è molto alto"
"Corretto l'allarme, ma dobbiamo contenere"il senso della paura perché altrimenti stiamo facendo il loro gioco"""
Sugli allarmi bomba a scuola è intervenuto sul canale Tgcom24 Pierguido Iezzi, Direttore Cyber Zenita Group. " Il rischio che possa trattarsi di un mitomane o di qualche disagiato mentale che ha voglia di divertirsi con le nostre paure è molto alto", ha commentato Iezzi. "Sicuramente già questo tipo di comunicazione, lascia una serie di dubbi sul fatto che dietro ci possa essere una regia unica da un lato o collegabile direttamente alle vicende di guerra ibrida che abbiamo vissuto nei giorni scorsi".
"In questo momento è tutto in mano agli investigatori che stanno facendo una serie di analisi non solo di carattere digitale ma anche nelle modalità con cui sono scritte queste minacce così come i vari approfondimenti sulle firme indicate", ha aggiunto Iezzi.
Ad ogni modo, conclude Iezzi, è "corretto l'allarme, ma dobbiamo contenere il senso della paura perché altrimenti stiamo facendo il loro gioco"