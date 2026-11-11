Allarmi bomba, Pierguido Iezzi a Tgcom24: "Il rischio che possa essere un mitomane è molto alto"

Sugli allarmi bomba a scuola è intervenuto sul canale Tgcom24 Pierguido Iezzi, Direttore Cyber Zenita Group. " Il rischio che possa trattarsi di un mitomane o di qualche disagiato mentale che ha voglia di divertirsi con le nostre paure è molto alto", ha commentato Iezzi. "Sicuramente già questo tipo di comunicazione, lascia una serie di dubbi sul fatto che dietro ci possa essere una regia unica da un lato o collegabile direttamente alle vicende di guerra ibrida che abbiamo vissuto nei giorni scorsi".