Allarmi bomba nelle scuole, Valditara: "Guerre ibride saranno sempre più frequenti, dobbiamo attrezzarci"

L'Italia in passato "ha speso troppo poco per quanto riguarda la difesa informatica, questo è invece uno dei temi del futuro, perché le guerre ibride purtroppo saranno sempre più frequenti". Lo ha dichiarato il ministro per l'Istruzione e il merito, Giuseppe Valditara, parlando con la stampa a Bruxelles, dopo la serie di allarmi bomba che questa mattina hanno interessato centinaia di istituti scolastici in tutta Italia. "Quindi dobbiamo attrezzarci per individuare gli autori, per proteggere la nostra comunità e, quindi, per far si che l'Italia e i nostri cittadini, le nostre istituzioni siano sicure e non vi siano pericoli di alcun tipo", ha aggiunto il ministro. Valditara ha parlato di oltre 300 scuole coinvolte e ha rassicurato: "Allo stato non c'è alcun pericolo. Quindi no al panico, non sarebbe assolutamente motivato".