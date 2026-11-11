Allarmi bomba nelle scuole, evacuato l'istituto comprensivo Stoppani di Milano

A Milano, nell'ambito delle verifiche scattate dopo l'invio di una mail contenente una minaccia di bomba a numerosi istituti scolastici in tutta Italia, è stata evacuato anche l'istituto comprensivo Stoppani. Sul posto è arrivata anche la Polizia per le verifiche del caso. Numerose le scuole che, dopo aver ricevuto la email di minacce, hanno fatto scattare la medesima procedura, facendo uscire gli studenti dai plessi. A causa delle numerose evacuazioni in corso a Milano la viabilità è rallentata.