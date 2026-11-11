Agenti nelle aule

Allarmi bomba, la polizia entra in una scuola di Roma per i controlli

Gli agenti perlustrano aule e armadietti in un istituto della capitale

11 Nov 2026 - 15:33
00:21 
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