Allarmi bomba, i servizi Ue battono la pista russa

Le agenzie di sicurezza europee stanno indagando per accertare se le minacce di bomba coordinate che questa settimana hanno preso di mira decine di voli europei possano avere avuto origine in Russia. Lo riferisce il Financial Times, citando funzionari dell'intelligence secondo cui è in corso un'indagine transfrontaliera tra i servizi europei per risalire all'origine delle minacce. “La guerre ibrida è cominciata da tempo. Non possiamo più limitarci a subirla”, ha dichiarato il Ministro della Difesa Crosetto. Nelle stesse ore attacchi hacker hanno preso di mira il ministro degli esteri Tajani, il procuratore di Roma Lo Voi e il capo della Polizia Postale Gabrielli. Oltre che la scoietà responsabile della Galleria del Brennero.