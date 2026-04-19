DENUNCE SU DENUNCE, MA...

Allarme spaccio a Pescara, l'odissea di Francine

Una palazzina popolare del centro abruzzese è diventata la""base" delle attività di una famiglia rom

di Dario Vito
19 Apr 2026 - 19:47
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