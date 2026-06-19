In Puglia

Allarme olio falso: "Otto bottiglie su dieci non sono extravergine"

Coldiretti e Unaprol denunciano frodi e importazioni sospette che penalizzano produttori e consumatori

di Michela Pagano
19 Giu 2026 - 17:44
01:28 
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