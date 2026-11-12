Allarme bomba nelle scuole, il governo vara un nuovo protocollo di sicurezza

"Abbiamo ritenuto che la minaccia non fosse concreta. Tramite prefetti e presidi, abbiamo dato indicazione di non chiudere le scuole". Da Dublino per il vertice della comunità politica europea, Giorgia Meloni torna sulla decisione del governo di non evacuare le scuole dopo il nuovo allarme bomba in 1800 istituti e annuncia l'arrivo di un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme. L'obiettivo è impedire che minacce infondate blocchino i servizi essenziali. Nessuna evacuazione dunque senza elementi concreti - sono le indicazioni del governo - e a decidere sarà il prefetto.