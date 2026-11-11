Panico in tutta italia

Allarme bomba, evacuata la scuola primaria Lambruschini di Roma

L'allarme è scattato da una mail anonima inviata agli istituti scolastici di diverse città

11 Nov 2026 - 12:31
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