Nel quartiere torre maura

Alla periferia di Roma case popolari in ostaggio dei rom, inquilini esasperati

I residenti hanno avvertito sia le forze dell'ordine che il comune, ma per adesso vivono in un incubo

di Alessio Fusco
26 Ott 2026 - 18:50
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