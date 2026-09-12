Alessandro Di Battista rientra in Italia dopo il malore a Cuba: le immagini del suo arrivo a Ciampino

È rientrato in Italia Alessandro Di Battista dopo circa due settimane di ricovero a Cuba. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle è atterrato a Ciampino nella mattinata di sabato 12 settembre, con un volo sanitario, ed è adesso ricoverato al Policlinico Gemelli. All'Avana era stato sottoposto d'urgenza a un delicato intervento chirurgico per un forte mal di testa. Proprio un'equipe dell'ospedale romano lo aveva raggiunto, nei giorni scorsi, a Cuba per fornire assistenza medica.