Alessandria, arrestati tre uomini per una rapina alle poste

I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di tre italiani, destinatari della custodia in carcere, per i reati di ricettazione, rapina, detenzione e porto illegale di armi in luogo pubblico, aggravati, in concorso. Il provvedimento ha consentito di individuare i presunti autori di una rapina del novembre 2025 all’ufficio postale di Solonghello, in provincia di Alessandria, dove era stata sottratta una somma in contanti di circa 83.500 euro. Gli arrestati sono stati portati alle case circondariali di Monza e Milano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.